В мэрии рассказали, почему срубили деревья в сквере имени Чингиза Айтматова

В Бишкеке в сквере имени Чингиза Айтматова срубили деревья. Об этом 24.kg сообщила читательница.

В столичной мэрии заявили, что это была необходимая мера для удаления старых и сухих деревьев.

«Эти экземпляры подлежат санитарному удалению, при этом проводится омоложение зеленого фонда — с последующей высадкой новых деревьев и кустарников. Работы осуществляются строго на основании экспертных заключений и в соответствии с экологическими и строительными нормативами. Уверяем горожан: массовой или бесконтрольной вырубки деревьев не происходит», — говорится в заявлении.

Власти города сказали, что основная цель — восстановить и сохранить зеленую среду, сделав сквер более удобным и безопасным для всех.

Кроме того, по информации МП «Бишкекзеленстрой», в данном сквере начались работы по поэтапной реконструкции в рамках городской программы благоустройства. Цель проекта — создать современное, комфортное и зеленое общественное пространство в самом центре города.

Что включает реконструкция:

обновление и выравнивание газонов;

замену брусчатки и мощение пешеходных дорожек;

установку новых скамеек, урн и элементов благоустройства;

обновление уличного освещения и инфраструктуры.

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