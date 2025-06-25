В мэрии рассказали, почему срубили деревья в сквере имени Чингиза Айтматова

В Бишкеке в сквере имени Чингиза Айтматова срубили деревья. Об этом 24.kg сообщила читательница.
В столичной мэрии заявили, что это была необходимая мера для удаления старых и сухих деревьев.
«Эти экземпляры подлежат санитарному удалению, при этом проводится омоложение зеленого фонда — с последующей высадкой новых деревьев и кустарников. Работы осуществляются строго на основании экспертных заключений и в соответствии с экологическими и строительными нормативами. Уверяем горожан: массовой или бесконтрольной вырубки деревьев не происходит», — говорится в заявлении.
Власти города сказали, что основная цель — восстановить и сохранить зеленую среду, сделав сквер более удобным и безопасным для всех.
Кроме того, по информации МП «Бишкекзеленстрой», в данном сквере начались работы по поэтапной реконструкции в рамках городской программы благоустройства. Цель проекта — создать современное, комфортное и зеленое общественное пространство в самом центре города.
Что включает реконструкция:
- обновление и выравнивание газонов;
- замену брусчатки и мощение пешеходных дорожек;
- установку новых скамеек, урн и элементов благоустройства;
- обновление уличного освещения и инфраструктуры.
Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.