В центре Бишкека силовик бросил авто на пешеходной зоне

В центре Бишкека, на оживленной пешеходной улице бишкекчанин стал свидетелем наглой парковки. Автомобиль с номером 01 KG 041 AHN припарковался прямо на тротуаре, заехав на газон. За рулем был мужчина в форме одного из силовых ведомств.

Когда несколько прохожих сделали ему замечание, он просто проигнорировал — вышел из машины и спокойно пошел по делам. Ни извинений, ни попытки переставить автомобиль.

«Хотелось бы, чтобы ответственные структуры обратили внимание и приняли меры», — говорится в сообщении очевидца.