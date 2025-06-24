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Агент 024

В центре Бишкека силовик бросил авто на пешеходной зоне

Фото 24.kg. Автомобиль с номером 01 KG 041 AHN припарковался прямо на тротуаре

В центре Бишкека, на оживленной пешеходной улице бишкекчанин стал свидетелем наглой парковки. Автомобиль с номером 01 KG 041 AHN припарковался прямо на тротуаре, заехав на газон. За рулем был мужчина в форме одного из силовых ведомств.

Когда несколько прохожих сделали ему замечание, он просто проигнорировал — вышел из машины и спокойно пошел по делам. Ни извинений, ни попытки переставить автомобиль.

«Хотелось бы, чтобы ответственные структуры обратили внимание и приняли меры», — говорится в сообщении очевидца.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/333875/
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