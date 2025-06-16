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Бишкекчане снова жалуются на отсутствие препаратов от эпилепсии

Четвертый месяц в аптеках Бишкека отсутствует российский противоэпилептический препарат «Леветинол». Об этом сообщил читатель 24.kg.

По его словам, лекарство стоит недешево, особенно для пенсионеров. «С трудом можно найти его аналог «Кеппра» бельгийского производства, который в два раза дороже. Больные эпилепсией должны принимать назначенные лекарства без перерыва каждый день и всю жизнь. Почему постоянно допускаются провалы в поставках жизненно важных лекарств? Внезапно исчезает из продажи то один, то другой препарат. Кто-нибудь вообще за это отвечает?» — задался вопросом читатель.

В департаменте лекарственных средств и медизделий пояснили, что на российский противосудорожный препарат спрос небольшой. «Его привозят всего по 60-70 упаковок. «Леветинол» не зарегистрирован в Кыргызстане, поступает по спецперечню. В настоящее время ведутся переговоры с производителем и в скором времени компания-поставщик собирается завести это лекарственное средство. Аналог «Кеппра» есть в большом количестве в аптеках», — прокомментировали в ДЛСиМИ.

Неделю назад другой читатель сообщил об отсутствии в аптеках препарата «Мелепсин». По его словам, вопрос не решился до сих пор.

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По данным ДЛСиМИ, в Кыргызской Республике на сегодня зарегистрировано четыре наименования лекарственных средств под международным непатентованным наименованием «Карбамазепин» от четырех производителей, одним из которых является препарат «Мелепсин» турецкого производства. Ввоз в КР осуществлен в конце мая 2025 года в количестве 14 тысяч 52 упаковок, его реализация начнется после прохождения процедуры оценки качества и получения соответствующего сертификата.

«Лекарственное средство направлено в лабораторию, в течение 7-10 дней оно будет уже на рынке. Вторая заявка на 14 тысяч 190 упаковок тоже сформирована, но к нам документы пока еще не поступили. «Карбамазепин» российского производства есть в наличии», — добавили в ведомстве.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/332872/
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