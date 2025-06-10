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Агент 024

Бишкекчанин жалуется на отсутствие препарата для страдающих эпилепсией

Бишкекчанин жалуется на отсутствие в аптеках препарата «Мелепсин» для страдающих эпилепсией.

По словам читателя 24.kg, лекарство выдается по рецепту, принимают его постоянно.

«Человеку нужно сначала привыкнуть к этому препарату, чтобы был эффект и прекратились приступы. Но в последние дни в аптеках я его найти не могу», — посетовал он.

В департаменте лекарственных средств заверили, что поводов для беспокойства нет.

«Ввоз в страну уже осуществлен, продукция проходит процедуру оценки качества, после этого «Мелепсин» поступит в продажу, особой проблемы в республике нет. Кроме торгового наименования «Мелепсин», у нас есть и другие зарегистрированные производители, которые осуществили завоз лекарств в достаточном количестве. Недостатка в ближайшее время не будет», — пояснили там.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.

Ссылка: https://24.kg/agent_024/332112/
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