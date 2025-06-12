В доме на улице Исакеева в Бишкеке до сих пор не дали горячую воду

В доме на улице Исакеева жильцам до сих пор не подключили горячую воду. Об этом они сообщили 24.kg.

По словам одного из жителей, контролер МП «Бишкектеплосеть» сказал, что горячую воду включат, только когда все проживающие оплатят задолженность по счетам.

«Контролер теплосети говорит, что пока определенные должники из пяти-шести квартир не оплатят свои счета, воду не подадут на весь дом. Я не понимаю, почему применяется такой подход наказания, где вынуждены страдать и добросовестные абоненты. Как в армии, коллективное наказание. Пусть проводят поквартирное отключение с пломбированием неплательщиков», — отметил он.

24.kg обратилось за комментарием в МП «Бишкектеплосеть».

В предприятии сообщили, что подключение не задерживали за дебиторскую задолженность. Дом относится к категории ведомственных, и подключить воду жильцы должны самостоятельно.

«Председатель домового комитета не уведомил МП «Бишкектеплосеть» об отсутствии собственного технического персонала, который подключил бы горячую воду дому. Сейчас решается вопрос сделать это с помощью персонала теплосетей», — добавили там.

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