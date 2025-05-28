Чудаки парковки. Велодорожка на улице Токтогула всегда заставлена машинами

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Вот так на тротуаре оставили автомобиль на улице Горького.
Велодорожка на улице Токтогула, в частности отрезок от проспекта Манаса до улицы Панфилова, постоянно заставлена машинами.
Это авто оставили на газоне, хотя рядом были места на парковке.
Отметим, в приложении «Мой город» внедрена новая функция, позволяющая пользователям в режиме реального времени отслеживать информацию об эвакуированном автотранспорте, припаркованном в неположенных местах.
Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.