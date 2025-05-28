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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Велодорожка на улице Токтогула всегда заставлена машинами

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Вот так на тротуаре оставили автомобиль на улице Горького.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Велодорожка на улице Токтогула, в частности отрезок от проспекта Манаса до улицы Панфилова, постоянно заставлена машинами.

Это авто оставили на газоне, хотя рядом были места на парковке.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Отметим, в приложении «Мой город» внедрена новая функция, позволяющая пользователям в режиме реального времени отслеживать информацию об эвакуированном автотранспорте, припаркованном в неположенных местах.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/330735/
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