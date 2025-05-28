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Учеников школы № 70 в Бишкеке переводят в другое здание. Родители против

Учеников 5-х, 6-х и 7-х классов школы № 70 в Бишкеке насильно переводят в другое здание, ранее принадлежавшее школе № 28. Об этом 24.kg сообщил родитель.

По его словам, родителей заставляют подписать соглашение, что они согласны на перевод детей в другое здание на улице Панфилова, 159. Отмечается, что им не устроили собрание, а только отправили документ в группу в WhatsApp.

«Нас не спросили, удобно ли нам или нет, и заставляют подписать. А нам неудобно, мы привыкли с первого класса учиться на улице Боконбаева. Классному руководителю не дадут отпускные, если все родители не подпишут», — добавил родитель.

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Напомним, в 24.kg обратились ученики школы № 28, которую объединили со школой № 70 в прошлом году. Они сообщили, что старшеклассников также без предупреждения решили перевести в корпус на проспекте Манаса и улицы Боконбаева.

Ученики просят вернуть школе № 28 ее независимый статус, прекратить насильственное «объединение» без мнения учеников и родителей, не переводить старшеклассников в корпус на Манаса/Боконбаева и провести открытый диалог с учениками и родителями.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/330707/
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