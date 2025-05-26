В центре Бишкека снесли шестиэтажное здание «Асман центра»

В центре Бишкека снесли шестиэтажное здание бизнес-центра «Асман-центр». Видео в 24.kg прислали очевидцы.

На кадрах видно, что стена здания уже наклонилась. Под ней работает специальная техника. В следующий момент стена обрушается. Все вокруг заволакивает огромная туча строительной пыли.

начался в апреле 2025 года.

По данным мэрии Бишкека, демонтаж проводится по инициативе собственника, имеющего государственный акт на земельный участок.

Ранее здание связывали с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. В 2023 году глава государства официально сообщил о владении имуществом на сумму около $20 миллионов, в том числе данным бизнес-центром. По его словам, здания ранее были оформлены на третьих лиц, но впоследствии легализованы в рамках кампании по добровольному декларированию активов.

Ранее пресс-секретарь президента Аскат Алагозов сообщил, что снос осуществляется по инициативе владельцев нескольких объектов, расположенных в этом районе. Их цель — объединить земельные участки и построить на их месте крупный многоэтажный жилой комплекс.

Напомним, бизнес-центр «Асман» использовался в качестве избирательного штаба Садыра Жапарова во время президентской кампании.

Причины демонтажа и дальнейшие планы на участок пока официально не озвучены.