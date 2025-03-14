Фермеры Александровки не могут работать на полях из-за вони с мусорного полигона

Ужасный запах со свалки, расположенной возле полей фермеров села Александровка, не дает возделывать поля. С такой жалобой в редакцию 24.kg обратились жители села.

«Мусорный полигон расположен в километре от села. Вонь доходит до жилых домов. Как нам жить? Как возделывать поля? На самой свалке очень много трупов животных и грязи по колено», — сообщил один из жителей.

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По словам обратившегося, на полигон приезжали экологи Московского района Чуйской области, представители Санэпидстанции и айыл окмоту, но с их стороны не предпринято никаких действий. Фермеры просят власти страны разобраться в этом деле и навести порядок на полигоне.