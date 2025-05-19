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В сквере Бишкека передвижные аттракционы паркуют на тротуаре

В сквере имени Чингиза Айтматова Бишкека передвижные аттракционы паркуют на тротуаре, а их арендаторы ночуют прямо в салоне. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, насколько известно, мэрия еще год назад запретила владельцам таких развлечений парковаться и устраивать стоянки в зонах отдыха.

«Несмотря на это, правила игнорируют. Кроме того, все эти электрокары носятся по аллеям, не соблюдая скоростной режим. Здесь в такие жаркие дни так много детей, пожилых. Муниципалитет ждет, когда произойдет очередное ЧП?» — недоумевает горожанин.

24.kg
Фото 24.kg

Напомним, в начале мая на улице Раззакова самодельный паровоз сбил пешехода. Дорожный инцидент вызвал общественный резонанс. Местные жители требуют немедленно запретить движение подобных аттракционов по пешеходным зонам.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/329622/
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