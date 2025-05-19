В сквере Бишкека передвижные аттракционы паркуют на тротуаре

В сквере имени Чингиза Айтматова Бишкека передвижные аттракционы паркуют на тротуаре, а их арендаторы ночуют прямо в салоне. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, насколько известно, мэрия еще год назад запретила владельцам таких развлечений парковаться и устраивать стоянки в зонах отдыха.

«Несмотря на это, правила игнорируют. Кроме того, все эти электрокары носятся по аллеям, не соблюдая скоростной режим. Здесь в такие жаркие дни так много детей, пожилых. Муниципалитет ждет, когда произойдет очередное ЧП?» — недоумевает горожанин.

Фото 24.kg

Напомним, в начале мая на улице Раззакова самодельный паровоз сбил пешехода. Дорожный инцидент вызвал общественный резонанс. Местные жители требуют немедленно запретить движение подобных аттракционов по пешеходным зонам.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.