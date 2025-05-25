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Закат в Сокулуке и озеро Кара-Камыш. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы расширим географию наших путешествий — от Бишкека до Иссык-Куля и потом на юг республики.

Для начала полюбуемся красивейшим закатом в Сокулукском районе. «Фотографии сделаны с промежутком в 2-3 минуты, поэтому раскраска неба разная, без фильтров!» — написал Сонунбек Мурзабеков.

Теперь короткая остановка в Ала-Арчинском ущелье. Илья Шипулин (страничка в Instagram — @ПроГорушки) смог «поймать» одного из его обитателей.

Ильи Шипулина
Фото Ильи Шипулина. Сурок в Ала-Арче
Пока остаемся в Чуйской области. Недалеко от столицы есть Ала-Арчинское водохранилище, где и снял видео Бакыт Шукуралиев.

Вместе с Дилярой Альмеевой посетим ущелье Шамси. Оно расположено в восточной части Кыргызского хребта и располагается на юг от Токмака.

Теперь отправимся на Иссык-Куль, а именно в село Бостери. Там в начале мая свою фотографию сделал Сергей Ханов.
Сергея Ханова
Фото Сергея Ханова. Бостери, май 2025 года
Перебираемся на южный берег. Именно там, в селе Кызыл-Суу, сделал свою фотографию Василий Павлов.

Василия Павлова
Фото Василия Павлова. Южный берег Иссык-Куля

Немного вернемся назад во времени и вместе с Айнурой Манап кызы заглянем на замерзшее озеро Кель-Суу.

Айнуры Манап кызы
Фото Айнуры Манап кызы. Озеро Кель-Суу, декабрь 2024 года
Теперь отправимся на юг Кыргызстана — в Джалал-Абадскую область. Там, недалеко от Сары-Челека, находится озеро Кара-Камыш. Там побывали Тыныч Азаматов (страничка в Instagram — @azamatov_ph) и Мээрим Осмоналиева.

Переезжаем в Ноокатский район, где находится живописная местность Кара-Кой. В начале мая там побывал и сделал фотографии Азат Белеков.

Теперь та же местность, но запечатленная в марте этого года. Фотографии сделал Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. Кстати, стать одним из них может любой желающий. И сделать это совсем просто.

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Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp либо Telegram 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/329541/
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