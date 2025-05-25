Закат в Сокулуке и озеро Кара-Камыш. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы расширим географию наших путешествий — от Бишкека до Иссык-Куля и потом на юг республики.
Для начала полюбуемся красивейшим закатом в Сокулукском районе. «Фотографии сделаны с промежутком в 2-3 минуты, поэтому раскраска неба разная, без фильтров!» — написал Сонунбек Мурзабеков.
Теперь короткая остановка в Ала-Арчинском ущелье. Илья Шипулин (страничка в Instagram — @ПроГорушки) смог «поймать» одного из его обитателей.
Пока остаемся в Чуйской области. Недалеко от столицы есть Ала-Арчинское водохранилище, где и снял видео Бакыт Шукуралиев.
Теперь отправимся на Иссык-Куль, а именно в село Бостери. Там в начале мая свою фотографию сделал Сергей Ханов.
Немного вернемся назад во времени и вместе с Айнурой Манап кызы заглянем на замерзшее озеро Кель-Суу.
Теперь отправимся на юг Кыргызстана — в Джалал-Абадскую область. Там, недалеко от Сары-Челека, находится озеро Кара-Камыш. Там побывали Тыныч Азаматов (страничка в Instagram — @azamatov_ph) и Мээрим Осмоналиева.
Переезжаем в Ноокатский район, где находится живописная местность Кара-Кой. В начале мая там побывал и сделал фотографии Азат Белеков.
Теперь та же местность, но запечатленная в марте этого года. Фотографии сделал Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).
Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. Кстати, стать одним из них может любой желающий. И сделать это совсем просто.
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