Закат в Сокулуке и озеро Кара-Камыш. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы расширим географию наших путешествий — от Бишкека до Иссык-Куля и потом на юг республики.

Для начала полюбуемся красивейшим закатом в Сокулукском районе. «Фотографии сделаны с промежутком в 2-3 минуты, поэтому раскраска неба разная, без фильтров!» — написал Сонунбек Мурзабеков.







Фото Ильи Шипулина. Сурок в Ала-Арче







Фото Сергея Ханова. Бостери, май 2025 года

Перебираемся на южный берег. Именно там, в селе Кызыл-Суу, сделал свою фотографию Василий Павлов.

Фото Василия Павлова. Южный берег Иссык-Куля

Немного вернемся назад во времени и вместе с Айнурой Манап кызы заглянем на замерзшее озеро Кель-Суу.

Фото Айнуры Манап кызы. Озеро Кель-Суу, декабрь 2024 года





















Читайте по теме Панорама Бишкека и Аламединский водопад. Фото и видео читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp либо Telegram 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.