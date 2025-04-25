Жители села Пригородного жалуются на утечку воды и бездействие горводоканала

Граждане, проживающие на улице Береговой дома №49-51 села Пригородное,просят решить проблемы с водоснабжением. Об этом они сообщили в 24.kg.

По словам обратившихся, около 10 дней назад произошел прорыв на центральной городской водопроводной ветке рядом с их домами. С тех пор вода льется из-под земли в переулок, примыкающий к их участкам.

Жители утверждают, что неоднократно обращались в горводоканал по поводу утечки, однако, их обращения игнорируются. Как заявляют сельчане, сотрудники водоканала до сих пор не выезжали на место для обследования и поиска точного места утечки.

Обратившиеся выражают обеспокоенность тем, что ежедневно сотни кубометров воды уходят под землю, в том числе под фундаменты их домов.

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