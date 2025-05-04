Аламединское ущелье и озеро Сары-Челек. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы пройдемся по Бишкеку, взглянем на столицу со стороны, посетим Аламединское ущелье, заглянем на Иссык-Куль и на юг республики.

Прогуляемся немного по еще апрельскому цветущему Бишкеку вместе с одним из постоянных наших авторов Николаем Манаковским.





































Завершим наше путешествие на юге — в Джала-Абадской области, где находится красивейшее горное озеро Сары-Челек. Там побывал и снял видео Алмаз Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, что работы наших авторов вас не разочаровали. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.

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