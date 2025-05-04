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Аламединское ущелье и озеро Сары-Челек. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы пройдемся по Бишкеку, взглянем на столицу со стороны, посетим Аламединское ущелье, заглянем на Иссык-Куль и на юг республики.

Прогуляемся немного по еще апрельскому цветущему Бишкеку вместе с одним из постоянных наших авторов Николаем Манаковским.

Выберемся из Бишкека и посмотрим на него со стороны Чон-Арыка, как это сделал Илья Шипулин (страничка в Instagram — @ПроГорушки).

Теперь отправимся в одно из ближайших к Бишкеку и любимому жителями столицы Аламединскому ущелью. Его красивые фотографии сделал Евгений Липкин.

Наверняка многие на длинные майские каникулы отправятся на Иссык-Куль. А вот какая красота была там буквально две недели назад — самый пик цветения садов.

Завершим наше путешествие на юге — в Джала-Абадской области, где находится красивейшее горное озеро Сары-Челек. Там побывал и снял видео Алмаз Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, что работы наших авторов вас не разочаровали. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.

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Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/327187/
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