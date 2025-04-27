Утро в Бишкеке и ущелье Кожокелен. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы немного погуляем по апрельскому Бишкеку, который расцвел, заглянем в пригород, а также посетим одно из ущелий на юге республики.

Прогуляемся по утренней столице, какой ее увидел Николай Манаковский. Одуванчики сейчас захватили практически все газоны.

















Фото Евгения Липкина. Ботанический сад

Погуляем еще немного по центру города — в районе сквера имени Максима Горького. Там тоже уже все давно покрылось буйной зеленью.

Отправимся в ущелье, расположенное недалеко от столицы. Кашка-Суу — довольно популярное место. Фотографию там сделал Илья Шипулин (страничка в Instagram — @ПроГорушки).

Фото Ильи Шипулина. В районе Кашка-Суу

Ущелье Кожокелен находится в сотне километров от Оша. Оно очень живописное, что подтверждает видео, сделанное там Таштемир уулу Алмазом (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, наши авторы смогли вас удивить. Кстати, стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни» может стать любой желающий, и сделать это просто.

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