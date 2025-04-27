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Утро в Бишкеке и ущелье Кожокелен. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы немного погуляем по апрельскому Бишкеку, который расцвел, заглянем в пригород, а также посетим одно из ущелий на юге республики.

Прогуляемся по утренней столице, какой ее увидел Николай Манаковский. Одуванчики сейчас захватили практически все газоны.

В Ботаническом саду идет реконструкция. Будем надеяться на то, что он станет еще более любимым местом прогулок для жителей Бишкека. Пока же взглянем на него с высоты птичьего полета. Фотографии сделал Евгений Липкин.

Евгения Липкина
Фото Евгения Липкина. Ботанический сад

Погуляем еще немного по центру города — в районе сквера имени Максима Горького. Там тоже уже все давно покрылось буйной зеленью.

Отправимся в ущелье, расположенное недалеко от столицы. Кашка-Суу — довольно популярное место. Фотографию там сделал Илья Шипулин (страничка в Instagram — @ПроГорушки).
Ильи Шипулина
Фото Ильи Шипулина. В районе Кашка-Суу

Ущелье Кожокелен находится в сотне километров от Оша. Оно очень живописное, что подтверждает видео, сделанное там Таштемир уулу Алмазом (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, наши авторы смогли вас удивить. Кстати, стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни» может стать любой желающий, и сделать это просто.

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Апрельский Бишкек и озеро Сары-Челек. Фото и видео читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp либо Telegram 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/326912/
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