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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Стоящие на тротуарах машины люди вынуждены обходить по дороге

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«На улице Московской, 226, этот автомобиль опять припарковали, загородив вход в магазин. Авто простояло весь день», — написал очевидец.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В «Городке энергетиков», напротив ЦСМ-11, постоянно заняты аллеи. Людям приходится идти по проезжей части.

«В районе улиц Джантошева и Юнусалиева, возле кафе «Кореана», в любое время суток припаркованы машины на тротуаре. Я уже делала замечание. С коляской проехать просто невозможно на этом перекрестке. С другой стороны дороги тротуар почему-то вообще отсутствует, поэтому все пешеходы ходят по проезжей части», — написала читательница.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Эти машины припарковали на остановке для общественного транспорта.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/325833/
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