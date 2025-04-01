Мэрия ответила на жалобы граждан на дорогу к Ореховой роще

Жители 6-го микрорайона Бишкека бьют тревогу из-за ужасного состояния дороги, ведущей к популярной Ореховой роще. По их словам, дорога, пролегающая через улицу Каралаева, превратилась в полосу препятствий, не пригодную для автомобилей и крайне опасную для пешеходов, особенно для мам с колясками.

Пресс-служба мэрии предоставила ответ от имени МП «Бишкекасфальтсервис».

Согласно официальному сообщению, на данный момент «титульный список по капитальному ремонту и бюджет МП «Бишкекасфальтсервис» не утверждены». В мэрии подчеркнули, что муниципальными заказчиками для Бишкекасфальтсервиса являются районные администрации города согласно постановлению № 68 от 2022 года.

В мэрии заявили, что «при добавлении указанного в обращении участка в титульный список и выделении финансовых средств со стороны районной администрации, муниципальное предприятие выполнит соответствующие работы в установленном порядке».