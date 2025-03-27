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Агент 024

Бишкекчане жалуются на состояние дороги, ведущей к Ореховой роще

Жители дома № 12/1 в 6-м микрорайоне столицы обеспокоены состоянием дороги, ведущей к Ореховой роще через улицу Каралаева. Об этом они сообщили 24.kg и попросили помочь донести их проблему до мэрии.

В своем письме жители отмечают, что неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой отремонтировать участок дороги. Однако, по их словам, никаких мер не принято и ситуация продолжает ухудшаться.

«Ямы становятся все больше. Сложно проехать не только на машине, но уже и пройти по этой дороге невозможно. Особенно тяжело мамам с колясками, для которых дорога превратилась в целый барьер с препятствиями», — говорится в жалобе.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/324163/
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