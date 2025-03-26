Мэрия Бишкека оштрафовала на 5 тысяч 500 сомов горожанина за вырубку деревьев

Пресс-служба мэрии столицы сообщает: по информации муниципальной инспекции с выездом на место по адресу: 11-й микрорайон, дом № 20, было установлено, что гражданин К.Э.С. вырубил деревья.

Сотрудники муниципальной инспекции составили протокол по статье 179 части 2 Кодекса о правонарушениях на сумму 5 тысяч 500 сомов. Также со стороны МТУ приглашены участковый инспектор милиции и представители Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, которые составили акт.

Напомним, жители 11-го микрорайона пожаловались на то, что 24 марта во дворе дома № 20 горожанин спилил три больших дерева без каких-либо разрешительных документов.