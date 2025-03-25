В Бишкеке житель самовольно спилил три дерева во дворе дома

В 11-м микрорайоне 24 марта во дворе дома № 20 спилили три больших дерева без каких-либо разрешительных документов. Об этом 24.kg сообщил очевидец.

По его словам, к вырубке причастен житель дома № 20. «Он вызвал частных лесорубов, которые произвели спил без каких-либо разрешительных документов от Бишкекзеленхоза.

На место происшествия вызвали сотрудников милиции, которые зафиксировали факт правонарушения и составили акт.

Инцидент вызвал возмущение местных жителей.

«Грустная и некрасивая ситуация. Люди творят что хотят, не обращая внимания на закон. Захотели — спилили, вырубили. А сколько лет понадобится, чтобы на этом месте выросли новые деревья?» — пишет бишкекчанин.

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