19:40
USD 86.47
EUR 93.31
RUB 1.03
Агент 024

В Бишкеке житель самовольно спилил три дерева во дворе дома

В 11-м микрорайоне 24 марта во дворе дома № 20 спилили три больших дерева без каких-либо разрешительных документов. Об этом 24.kg сообщил очевидец. 

По его словам, к вырубке причастен житель дома № 20. «Он вызвал частных лесорубов, которые произвели спил без каких-либо разрешительных документов от Бишкекзеленхоза.

На место происшествия вызвали сотрудников милиции, которые зафиксировали факт правонарушения и составили акт.

Инцидент вызвал возмущение местных жителей.

«Грустная и некрасивая ситуация. Люди творят что хотят, не обращая внимания на закон. Захотели — спилили, вырубили. А сколько лет понадобится, чтобы на этом месте выросли новые деревья?» — пишет бишкекчанин.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/323860/
просмотров: 335
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке по проспекту Чингиза Айтматова вместо хвойных деревьев посадят клены
На Иссык-Куле местные жители незаконно срубили тянь-шаньские ели
Вдоль трассы Бишкек — Нарын — Торугарт высадили хвойные деревья
В селах Октябрьском и Чуйском не рубили деревья, а обрезали ветки — айыл окмоту
Жители сел Октябрьского и Чуйского возмущены вырубкой деревьев вдоль дороги
В Бишкеке на проспекте Чингиза Айтматова вместо срубленных тополей посадят клены
Вырубка деревьев у школ в США повлияла на успеваемость детей — исследование
На проспекте Чингиза Айтматова в Бишкеке начали вырубать тополя
Клен vs платан. Мэрия Бишкека интересуется, что сажать на проспекте Айтматова
Тополя на проспекте Чингиза Айтматова. Зачем их срубят и что посадят взамен
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Бишкекчане получили счета за&nbsp;свет на&nbsp;миллионы сомов: комментарий энергетиков Бишкекчане получили счета за свет на миллионы сомов: комментарий энергетиков
Березовая роща в&nbsp;Ала-Арче и&nbsp;мартовский Бишкек. Фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Березовая роща в Ала-Арче и мартовский Бишкек. Фото и видео читателей 24.kg
Жильцы дома &#8470;&nbsp;33&nbsp;в 10-м микрорайоне требуют обеспечить их&nbsp;горячей водой Жильцы дома № 33 в 10-м микрорайоне требуют обеспечить их горячей водой
Бизнес
&laquo;Умный&raquo; картомат с&nbsp;ИИ впервые в&nbsp;КР от&nbsp;Bakai Bank «Умный» картомат с ИИ впервые в КР от Bakai Bank
Кыргызстан&nbsp;&mdash; Катар: отборочный матч на&nbsp;ЧМ-2026 уже сегодня! Кыргызстан — Катар: отборочный матч на ЧМ-2026 уже сегодня!
MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; подвели итоги финального этапа акции MegaPay и «Элкарт» подвели итоги финального этапа акции
Госбанк развития&nbsp;КР открыл представительство в&nbsp;Оше Госбанк развития КР открыл представительство в Оше
25 марта, вторник
19:39
Фестиваль «Рух Санат» и марафон на Иссык-Куле. Кабмин готовится к турсезону Фестиваль «Рух Санат» и марафон на Иссык-Куле. Кабмин г...
19:18
В Бишкеке житель самовольно спилил три дерева во дворе дома
19:09
Садыр Жапаров ратифицировал договор о кыргызско-таджикской границе
18:58
В Японии выплатят $1,45 миллиона мужчине, оправданному по делу 1966 года
18:43
«Умный» картомат с ИИ впервые в КР от Bakai Bank