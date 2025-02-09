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Зимний Бишкек и долина Кожокелен. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. В нашем выпуске немного Бишкека, Иссык-Куля и юга республики.

Начнем с Бишкека. Именно в столице 21 января сделал фотографию один из постоянных наших авторов Сергей Ханов.

Сергея Ханова
Фото Сергея Ханова. Бишкек, 21 января 2025 года

А это фотографии обычного бишкекского двора после последнего снегопада, который был 30 января.

Отправляемся на Иссык-Куль, где вместе с Урматом Асиповым полюбуемся ноябрьским закатом.

Завершим наше скромное путешествие на юге республики, в долине Кожокелен. Она находится в 95 километрах от города Оша, у подножия Алайского хребта. Там побывал Алмаз Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Таштемир уулу Алмаза
Фото Таштемир уулу Алмаза. Долина Кожокелен
Надеемся, работы наших авторов вас не оставили равнодушными. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.

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Рассвет над БЧК и Иссык-Кулем. Фото и видео читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/318899/
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