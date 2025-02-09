Зимний Бишкек и долина Кожокелен. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. В нашем выпуске немного Бишкека, Иссык-Куля и юга республики.

Начнем с Бишкека. Именно в столице 21 января сделал фотографию один из постоянных наших авторов Сергей Ханов.

Фото Сергея Ханова. Бишкек, 21 января 2025 года

А это фотографии обычного бишкекского двора после последнего снегопада, который был 30 января.







Отправляемся на Иссык-Куль, где вместе с Урматом Асиповым полюбуемся ноябрьским закатом.







Завершим наше скромное путешествие на юге республики, в долине Кожокелен. Она находится в 95 километрах от города Оша, у подножия Алайского хребта. Там побывал Алмаз Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Фото Таштемир уулу Алмаза. Долина Кожокелен

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