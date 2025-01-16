11:40
USD 87.45
EUR 90.04
RUB 0.85
Агент 024

В налоговой рассказали, как подать декларацию без расчета на движимое имущество

В редакцию 24.kg обратились читатели с вопросом о налоге на авто. В Налоговой службе рассказали, как подать Единую налоговую декларацию (ЕНД) без расчета на движимое имущество.

По словам читателей, налог отменили, но для подачи декларации необходимо заполнить отчет на движимое имущество, который автоматически рассчитывает сумму к оплате. Без этого отчета декларация не принимается. Читатели добавили, что недавно вышел указ президента, согласно которому гражданам, не уплатившим налог на автотранспорт, предоставляется амнистия до 1 января 2025 года.

«Представление информационного расчета на движимое имущество отменено с 2024 года. Нет необходимости его сдавать. Однако, если нужно сделать исчисление суммы налога на транспорт за прошлые периоды с 2018-2021 годы, то нужно сдать Единую налоговую декларацию (ЕНД), так как раньше информационный расчет был объединен с ней», — рассказали в налоговой.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024. 
Ссылка: https://24.kg/agent_024/316927/
просмотров: 241
Версия для печати
Материалы по теме
Налоговая служба собрала более 302 миллиардов сомов в 2024 году
Победители акции «Требуй чек — выиграй приз!» до сих пор не получили квартиры
Кубанычбек Ысабеков назначен заместителем председателя Налоговой службы
«Значит причастен». Глава ГКНБ прокомментировал отставку Акылбека Жапарова
Президент назвал причину, по которой срок замены акцизных марок не продлят
Замена акцизов на алкоголе. Сотрудники переклеивают марки вручную
Производители алкоголя просят дать отсрочку на замену акцизных марок
Дефицит и контрабанда. Поставщики просят пересмотреть срок замены акцизных марок
Отделения Налоговой службы Бишкека работают в штатном режиме
Задержаны трое начальников районных управлений Налоговой службы
Популярные новости
Чудаки парковки. Тротуар на&nbsp;улице Московской превратили в&nbsp;стоянку Чудаки парковки. Тротуар на улице Московской превратили в стоянку
В&nbsp;школах села Садового нет отопления В школах села Садового нет отопления
Бизнес
Современные подземные переход и&nbsp;парковку построят в&nbsp;центре Бишкека Современные подземные переход и парковку построят в центре Бишкека
Быстрее и&nbsp;надежнее: технологический лидер&nbsp;О! улучшает работу сети по&nbsp;всей стране Быстрее и надежнее: технологический лидер О! улучшает работу сети по всей стране
Оформить полис ОСАГО стало еще проще в&nbsp;MegaPay Оформить полис ОСАГО стало еще проще в MegaPay
Качество связи на&nbsp;высоте: MEGA модернизировала сеть в&nbsp;городах и&nbsp;селах&nbsp;КР Качество связи на высоте: MEGA модернизировала сеть в городах и селах КР
16 января, четверг
11:38
Прокуратура не разрешает проверить частный детсад, где избили ребенка — депутат Прокуратура не разрешает проверить частный детсад, где...
11:31
Кыргызстанский банк попал под санкции США. Что известно о финучреждении
11:27
Вышла из больницы и пропала. В Бишкеке разыскивают 50-летнюю женщину
11:22
В налоговой рассказали, как подать декларацию без расчета на движимое имущество
11:11
В структурных подразделениях мэрии Бишкека произошли кадровые изменения