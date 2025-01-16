В налоговой рассказали, как подать декларацию без расчета на движимое имущество

В редакцию 24.kg обратились читатели с вопросом о налоге на авто. В Налоговой службе рассказали, как подать Единую налоговую декларацию (ЕНД) без расчета на движимое имущество.

По словам читателей, налог отменили, но для подачи декларации необходимо заполнить отчет на движимое имущество, который автоматически рассчитывает сумму к оплате. Без этого отчета декларация не принимается. Читатели добавили, что недавно вышел указ президента, согласно которому гражданам, не уплатившим налог на автотранспорт, предоставляется амнистия до 1 января 2025 года.



«Представление информационного расчета на движимое имущество отменено с 2024 года. Нет необходимости его сдавать. Однако, если нужно сделать исчисление суммы налога на транспорт за прошлые периоды с 2018-2021 годы, то нужно сдать Единую налоговую декларацию (ЕНД), так как раньше информационный расчет был объединен с ней», — рассказали в налоговой.

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