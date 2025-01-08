Чудаки парковки. Стоящее авто помешало проехать чистящей тротуары спецтехнике

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Хочется напомнить, что здесь ходят и женщины с колясками, и старики, которые из-за хамства и бескультурья должны прыгать по бордюрам. Заблокировал вход во двор», — написал очевидец.

«Из-за неправильно припаркованной машины спецтехника, чистящая тротуары, не смогла проехать», — отметил читатель. Фото сделано на пересечении улиц Ахунбаева и Тыныстанова.

Владелец этой «Волги» оставил свое авто прямо на проезжей части — на перекрестке улиц Суеркулова и Байтика Баатыра.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Абдрахманова водители автобусов вынуждены высаживать пассажиров до остановок, во втором ряду, потому что одну полосу закрывают машинами таксисты.

Напомним, в Бишкеке автоинспекторы начали эвакуировать авто за неправильную парковку. В ГУОБДД просят граждан сообщать о неправильной парковке автомобилей по номеру 0777102102.

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