Чудаки парковки. Стоящее авто помешало проехать чистящей тротуары спецтехнике

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
«Хочется напомнить, что здесь ходят и женщины с колясками, и старики, которые из-за хамства и бескультурья должны прыгать по бордюрам. Заблокировал вход во двор», — написал очевидец.
«Из-за неправильно припаркованной машины спецтехника, чистящая тротуары, не смогла проехать», — отметил читатель. Фото сделано на пересечении улиц Ахунбаева и Тыныстанова.
Владелец этой «Волги» оставил свое авто прямо на проезжей части — на перекрестке улиц Суеркулова и Байтика Баатыра.
На улице Абдрахманова водители автобусов вынуждены высаживать пассажиров до остановок, во втором ряду, потому что одну полосу закрывают машинами таксисты.
Напомним, в Бишкеке автоинспекторы начали эвакуировать авто за неправильную парковку. В ГУОБДД просят граждан сообщать о неправильной парковке автомобилей по номеру 0777102102.
Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.