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На отсутствие бесплатного морфина в Бишкеке пожаловался читатель

На отсутствие бесплатного морфина в Бишкеке пожаловалась читательница 24.kg.

«Сегодня получала морфин по красному рецепту — сделать это можно только в центральной аптеке «Неман». Обычно его выдают бесплатно, но сегодня пришлось заплатить. Сказали, что у Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) закончился договор с компанией «Неман» и бесплатно препарат будут выдавать только с 8 января», — написала кыргызстанка.

Она задалась вопросом, как быть тем, у кого нет денег.

«Это жизненно важное лекарство. Почему нельзя было подготовить договор на следующий год заранее? Мы, например, берем морфин раз в три дня, сегодня 10 ампул обошлись примерно в 500 сомов», — посетовала читательница.

В самой аптеке уточнили, что система «Электронный льготный рецепт» до 8 января не работает, поэтому препараты можно приобрести только за деньги.

Связаться с представителями ФОМС редакции не удалось. В Кыргызстане выходные до 7 января включительно.

Морфин — рецептурный опиоидный препарат, включенный в протоколы лечения в Кыргызстане, назначается для обезболивания паллиативных пациентов. 

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/315912/
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