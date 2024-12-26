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Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Горожане пожаловались на дым в районе проспекта Чингиза Айтматова

На проспекте Чингиза Айтматова в районе торгового центра «Азия Молл» около 8.00 дымят трубы одного из близлежащих зданий. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, каждое утро даже за три-четыре квартала чувствуется запах гари.

Журналист редакции геолоцировала фото в Google Maps: на фото видно, как трубы расположены в здании, где работают ночной клуб «Ретро-метро» и гостевой дом «Причал».

2015 года
Фото 2015 года

По данным на 2023 год, сауны «Ретро-метро» больше нет и теперь все здание является гостевым домом «Причал».

из 2ГИС
Фото из 2ГИС

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/315459/
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