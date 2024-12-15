Чудаки парковки. Бишкекчане просят наказывать нарушителей ПДД

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«На перекрестке улицы Ибраимова и проспекта Жибек Жолу, возле ЦОНа, кругом парковка, бардак», — написал читатель.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В районе улиц Московской и Шопокова авто стояло на пешеходном переходе.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Вот так паркуются на тротуаре в «Востоке-5» возле спорткомплекса.

В том же микрорайоне, на улицах Армейской и Мамбетова, постоянные заторы. Читатель просит установить знак, запрещающий парковку.

Водитель перекрыл проезд на остановку на улице Абдрахманова. «УПСМ, примите, пожалуйста, меры!» — написал автор фото.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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