Чудаки парковки. Бишкекчане просят наказывать нарушителей ПДД

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
«На перекрестке улицы Ибраимова и проспекта Жибек Жолу, возле ЦОНа, кругом парковка, бардак», — написал читатель.
В районе улиц Московской и Шопокова авто стояло на пешеходном переходе.
Вот так паркуются на тротуаре в «Востоке-5» возле спорткомплекса.
В том же микрорайоне, на улицах Армейской и Мамбетова, постоянные заторы. Читатель просит установить знак, запрещающий парковку.
Водитель перекрыл проезд на остановку на улице Абдрахманова. «УПСМ, примите, пожалуйста, меры!» — написал автор фото.
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