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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. В Бишкеке нарушители заезжают на тротуары и газоны

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Вот так под знаком паркуются в районе улиц Фатьянова и Горького.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Там же оставляют машины и на газоне, вернее, на том, что от него осталось.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Токтоналиева перекрыли автомобилем пешеходный переход.

Владелец этого авто поставил его в неположенном месте — на тротуаре на проспекте Чуй. По словам очевидца, водитель проигнорировал пешеходов, попросивших убрать машину.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Мусорку на Сыдыкова — Тоголока Молдо очень любит этот микроавтобус. Дважды его там видел», — написал автор фото.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/313085/
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