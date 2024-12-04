Чудаки парковки. В Бишкеке нарушители заезжают на тротуары и газоны

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Вот так под знаком паркуются в районе улиц Фатьянова и Горького.
Там же оставляют машины и на газоне, вернее, на том, что от него осталось.
На улице Токтоналиева перекрыли автомобилем пешеходный переход.
Владелец этого авто поставил его в неположенном месте — на тротуаре на проспекте Чуй. По словам очевидца, водитель проигнорировал пешеходов, попросивших убрать машину.
«Мусорку на Сыдыкова — Тоголока Молдо очень любит этот микроавтобус. Дважды его там видел», — написал автор фото.
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