Ала-Арчинское водохранилище и Иссык-Куль. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы вернемся в осень и лето, заглянем на пригородное водохранилище, а также посетим Иссык-Куль и Нарын.

Сначала полюбуемся на закат, который сфотографировал в Бишкеке в конце ноября Сергей Ханов.





Красивыми фото Ала-Арчинского водохранилища, сделанными с дрона в начале ноября, поделился с редакцией 24.kg один из постоянных авторов нашей рубрики Евгений Липкин.









Теперь отправимся на Иссык-Куль, чтобы окунуться в теплые воспоминания. Лишняя поддержка для бодрости духа зимой не помешает. Фотографии сделал студент Эрлан Асанов.















Перебираемся в соседнюю Нарынскую область. И обязательно мы попадем на известный и коварный перевал Долон. Через него проезжал и сделал фотографии Илья Шипулин.









Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.

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