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Ала-Арчинское водохранилище и Иссык-Куль. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы вернемся в осень и лето, заглянем на пригородное водохранилище, а также посетим Иссык-Куль и Нарын.

Сначала полюбуемся на закат, который сфотографировал в Бишкеке в конце ноября Сергей Ханов.

Красивыми фото Ала-Арчинского водохранилища, сделанными с дрона в начале ноября, поделился с редакцией 24.kg один из постоянных авторов нашей рубрики Евгений Липкин.

Теперь отправимся на Иссык-Куль, чтобы окунуться в теплые воспоминания. Лишняя поддержка для бодрости духа зимой не помешает. Фотографии сделал студент Эрлан Асанов.

Теперь на южный берег Иссык-Куля. Василий Павлов в конце августа побывал в Барскоонском ущелье и поделился с нами сделанными там фотографиями.

Перебираемся в соседнюю Нарынскую область. И обязательно мы попадем на известный и коварный перевал Долон. Через него проезжал и сделал фотографии Илья Шипулин.

Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.

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Осенние Бишкек и Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/312854/
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