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Дорого, но без условий. О стоянке для нерастаможенных автомобилей в Бишкеке

Фото читателя 24.kg. Стоянка для нерастаможенных автомобилей

«Оплату за стоянку пункта таможенного оформления берут немалую, могли бы и условия нормальные создать», — написал в 24.kg читатель.

По его словам, недавно он купил машину в Южной Корее и, когда она прибыла в Кыргызстан, пошел на оформление таможенных документов.

Зона таможенного контроля, где, собственно, и хранится автотранспорт до оформления документов, расположена на пересечении улиц Анкары и Чолпон-Атинской (возле здания республиканского ГУОБДД).

Здесь до оформления таможенных документов («растаможка») находится автомашина. За сутки необходимо заплатить 500 сомов.

Читатель отметил, что машин много, с каждой берут оплату за услуги стоянки 500 сомов, но они стоят на голой земле: когда сухо — пыль, когда дождь — слякоть.

«Неужели, беря такие деньги, нельзя уложить асфальт на всей стоянке, чтобы в дождь люди не ходили по слякоти?» — спрашивает читатель.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/312283/
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