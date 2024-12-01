Чункурчак и осенний Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня первый день зимы, поэтому в нашем выпуске появились первые морозные фотографии, но и об ушедшей осени мы тоже пока не забываем.

Сначала вместе с Мирланом (автор не указал свою фамилию) отправимся в одно из популярных мест рядом с Бишкеком — Чункурчак.













Перемещаемся теперь на Иссык-Куль. Осенью красивое видео с дрона там снял один из наших постоянных авторов Евгений Липкин.

А теперь Иссык-Куль конца ноября — первый лед в Тюпском заливе. Фотографии сделала Надежда Коваленко.





Отправляемся в Нарынскую область. Там есть перевал Кызыл-Бель (2 тысячи 484 метра). Он находится в 24 километрах к югу от Нарына, по дороге в Торугарт. Там проезжал и сделал фотографии Илья Шипулин.







Завершим наше путешествие на юге республики — в Джалал-Абадской области. Фотографии зимнего Сары-Челека сделал Алмаз Таштемир уулу (страничка автора в Instagram — Jeep_travel_osh).







Надеемся, наши авторы смогли вас удивить и порадовать. Кстати, любой желающий может стать автором рубрики «Мгновения жизни». И сделать это очень просто.

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