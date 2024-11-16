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Агент 024

В Бишкеке на заборах и домах рекламируют наркотики

В Бишкеке опять появились надписи, рекламирующие наркотики. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Уже видел такие надписи в нескольких местах. В районе улицы Целинной. Надо привлечь к ответственности как за распространение наркотиков, так и за вандализм», — написал он.

Напомним, сообщать о подобной рекламе можно по телефонам Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков: Бишкек — 0312660244, 0312660616; Ош — 0312291138, 0704096242.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/311347/
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