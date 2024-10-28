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Сидят в куртках. В одной из школ в Бишкеке нет отопления

Бишкекская школа № 20 до сих пор не отапливается. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, уроки в школе сократили, дети на занятиях сидят в куртках.

В департаменте образования отметили, что подключение объектов образования к системе отопления завершено, однако сейчас идет регулировка.

В управлении образования Октябрьского района отметили, что отопления нет только в старом корпусе школы № 20, поскольку там «произошла утечка воды из старых батарей». «Мы сообщили об этом в акимиат, ремонт закончится на днях. Уроки пока идут по 30-35 минут. В новом корпусе отопление есть», — сообщили в управлении.

Отопительный сезон в столице начался с 22 октября. «По состоянию на 25 октября все абоненты подключены к системе отопления, за исключением отдельных потребителей по причине устранения повреждения в ведомственных тепловых сетях или неготовности внутренних отопительных систем. Проводятся наладочно-регулировочные работы по созданию оптимального гидравлического режима», — сообщали ранее в мэрии.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/309562/
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