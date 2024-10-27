Чудаки парковки. В Бишкеке водителя, заблокировавшего машины, ждали полтора часа

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
В районе пересечения улиц Киевской и Абдрахманова машину оставили в неположенном месте.
По словам очевидца, этот автомобиль каждый день паркуется на тротуаре (пересечение улиц Орозбекова и Чуйкова).
«Пожилые люди с трудом обходят грузовую машину, мамам с колясками и велосипедами тоже приходится обходить ее. Школьникам тоже авто закрывает обзор для перехода дороги. Прошу ГУОБДД принять меры», — написал он.
А на улице Айни автомобили ставят на тротуаре.
Жительница Бишкека и еще один водитель полтора часа не могли выехать с парковки на улице Исанова, потому что их авто заблокировала другая машина. «Водитель не оставил номера телефона. Он даже не извинился, когда пришел. Просто уехал», — написала она.
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