Чудаки парковки. В Бишкеке водителя, заблокировавшего машины, ждали полтора часа

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

В районе пересечения улиц Киевской и Абдрахманова машину оставили в неположенном месте.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

По словам очевидца, этот автомобиль каждый день паркуется на тротуаре (пересечение улиц Орозбекова и Чуйкова).

«Пожилые люди с трудом обходят грузовую машину, мамам с колясками и велосипедами тоже приходится обходить ее. Школьникам тоже авто закрывает обзор для перехода дороги. Прошу ГУОБДД принять меры», — написал он.

Возле железнодорожного вокзала машина закрыла проезд.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

А на улице Айни автомобили ставят на тротуаре.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Жительница Бишкека и еще один водитель полтора часа не могли выехать с парковки на улице Исанова, потому что их авто заблокировала другая машина. «Водитель не оставил номера телефона. Он даже не извинился, когда пришел. Просто уехал», — написала она.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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