Маршрут автобуса № 7 продлили. Жители села Достук с риском переходят дорогу

Жители села Достук вынуждены переходить дорогу с риском для жизни, чтобы сесть в автобус № 7. Об этом на своей странице в Facebook написал житель Руслан Изреков.

Он напомнил, что конечная остановка автобуса ранее находилась в селе Достук. Теперь маршрут продлили до села Степного.

«Хорошо, чиновники думают о народе. Но вы понимаете, что жителям села Достук теперь нужно переходить дорогу на нерегулируемом перекрестке, где нет ни пешеходного перехода, ни светофора?! А машины там летают! И на этом участке не раз бывали случаи автонаезда на людей. В Достуке почти 1 тысяча участков. Теперь всем жителям села, чтобы попасть в город, приходится переходить опасный участок дороги. Ладно, мы, взрослые, но дети! Они же непредсказуемы, когда перебегают дорогу», — написал Руслан Изреков.

Он обратился к мэрии с просьбой решить проблему и предложил свои варианты. Например, запустить новый маршрут от села Степного, который не будет дублировать действующий № 7. Или же поставить светофор на опасном участке, пока не произошла трагедия.

Добавим, что село Достук расположено возле дороги, ведущей в аэропорт «Манас».

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