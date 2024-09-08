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Летняя Чолпон-Ата и джайлоо Сон-Куль. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы немного побудем в Бишкеке, а потом отправимся за летними воспоминаниями на Иссык-Куль.

Вспоминая жаркий август, посмотрим на фотографии, которые сделал один из наших постоянных авторов — Николай Манаковский.

Еще немного побудем в городе и вместе с Сергеем Хановым вспомним, как после дождя 12 августа в столице появилась радуга.

Сергея Ханова
Фото Сергея Ханова. Радуга в Бишкеке, 12 августа

Теперь отправляемся на Иссык-Куль. Наверняка многие до сих пор вспоминают, как проводили отпуск на берегу озера. Там же побывал Иван Орлов. Он не забыл снять видео, которым и поделился с читателями 24.kg.

И еще немного Иссык-Куля, а именно Чолпон-Аты. Так ее окрестности увидела летом Александра Горьковая.

Оттуда же еще одна фотография, которую так же во время летнего отдыха сделала Ирина Казакова.

Ирины Казаковой
Фото Ирины Казаковой. Чолпон-Ата

Остаемся на Иссык-Куле, но заглянем уже на южный берег озера. Свою фотографию Дмитрий Шевченко сделал перед селом Каджи-Сай.

Дмитрия Шевченко
Фото Дмитрия Шевченко. Южный берег Иссык-Куля

Завершим наше путешествие в Нарынской области — на джайлоо Сон-Куль. Там побывал и не забыл сделать фотографии Каныбек Чолпонбаев.

Надеемся, наши авторы смогли вас удивить. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Да и сделать это просто.

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Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp либо Telegram 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/303775/
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