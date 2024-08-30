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Агент 024

В Бишкеке едва не произошло ДТП с участием автобуса из-за подрезавшей его машины

На улице Байтика Баатыра едва не произошло ДТП с участием автобуса из-за подрезавшей его машины. Видео 24.kg прислал читатель.

По его словам, водитель легковушки решил перестроиться в соседний ряд прямо перед общественным транспортом. Только реакция водителя автобуса спасла от аварии.

Отметим, в последнее время участились ДТП с участием общественного транспорта.

В мэрии рассказали, что водителям предприятия разъясняют, как важно соблюдать Правила дорожного движения и бережно относиться к муниципальному имуществу.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/303510/
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