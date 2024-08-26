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Как ходить? После строительства остановки на улице Московской сделают и тротуар

После строительства остановки на улице Московской сделают и тротуар. В мэрии прокомментировали сообщение читателя.

«По информации департамента по управлению муниципальным имуществом, через аукцион сдан в аренду остановочный комплекс по улице Московской (проспект Манаса). По условиям договора арендатору необходимо построить остановочный комплекс, согласно разработанной МП «Бишкекглавархитектура» схеме, до 31 августа. В настоящее время остановочный комплекс находится на стадии строительства», — сообщили в пресс-службе.

В муниципалитете добавили, что МП «Бишкекасфальтсервис» планирует прокладку нового тротуара по улице Московской от проспекта Манаса до улицы Абдрахманова.

«Со стороны арендатора будет проложен временный тротуар», — добавили в мэрии.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/303110/
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