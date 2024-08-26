20:28
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Агент 024

Мусор вывозят на территорию Ботанического сада

Мусор вывозят на территорию Ботсада. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, на территории есть пустырь — карьер, который появился еще во времена строительства  шестого микрорайона.

«В последнее время много стали вывозить. Раньше тоже вывозили, потом прекратили, а теперь снова возобновили», — сказал он.

Отметим, Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора предлагает присвоить Ботаническому саду имени Энвера Гареева статус особо охраняемой природной территории (ООПТ).

Ботанический сад создан 13 марта 1938 года по постановлению Совета народных комиссаров Киргизской ССР для изучения и обогащения местной флоры и является одним из крупнейших в Центральной Азии. Это ведущее научное учреждение в области интродукции и акклиматизации, экологической физиологии, селекции и генетики растений, один из главных центров по изучению и сохранению биологического разнообразия растений в Кыргызской Республике.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/303049/
просмотров: 2543
Версия для печати
Материалы по теме
Ботсаду хотят присвоить статус особо охраняемой территории. Что это даст
На ремонт ирригационной сети в Ботсаду в Бишкеке потратят 62 миллиона сомов
Ботсаду передали спецтехнику и оборудование. Их купили на средства от забега
В Ботаническом саду в Бишкеке появится этнокомплекс
Ботсад в Бишкеке засыхает. Объявлен сбор средств на покупку водовоза
В поддержку Ботанического сада в Бишкеке пройдет эковыставка
Чиновники вновь посетили Ботанический сад. На этот раз пришел Акылбек Жапаров
Фестиваль тюльпанов прошел в Бишкеке
В Ботаническом саду зацвела магнолия. Бишкекчан приглашают на экскурсию
«Зеленое сердце» Бишкека. Как сегодня выживает Ботанический сад
Популярные новости
В&nbsp;рекомендованном чиновниками списке оказались учебники, которых нет в&nbsp;школах В рекомендованном чиновниками списке оказались учебники, которых нет в школах
Парк &laquo;Адинай&raquo; и&nbsp;южный берег Иссык-Куля. Фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Парк «Адинай» и южный берег Иссык-Куля. Фото и видео читателей 24.kg
Не&nbsp;вывозят мусор. Бишкекчане жалуются на&nbsp;работу &laquo;Тазалыка&raquo; Не вывозят мусор. Бишкекчане жалуются на работу «Тазалыка»
Как ходить? На&nbsp;улице Московской в&nbsp;Бишкеке для остановки заняли тротуар Как ходить? На улице Московской в Бишкеке для остановки заняли тротуар
Бизнес
КРСУ: динамичное развитие и&nbsp;успехи в&nbsp;современной образовательной среде КРСУ: динамичное развитие и успехи в современной образовательной среде
Оплатите налоги за&nbsp;дом, квартиру или машину БЕЗ КОМИССИИ до&nbsp;1&nbsp;сентября! Оплатите налоги за дом, квартиру или машину БЕЗ КОМИССИИ до 1 сентября!
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
26 августа, понедельник
20:21
В Австралии сотрудники разрешили игнорировать начальство в нерабочее время В Австралии сотрудники разрешили игнорировать начальств...
19:49
Минводсельпром: Урожайность картофеля в Кыргызстане выше, чем в 2023 году
19:15
В Кыргызстане проходит рейд «Правопорядок»
18:59
В Аксыйском районе построили логистический склад для хранения ягод и фруктов
18:51
Спустя семь лет Госстрой завершил строительство детского сада в Таласе