Мусор вывозят на территорию Ботанического сада

Мусор вывозят на территорию Ботсада. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, на территории есть пустырь — карьер, который появился еще во времена строительства шестого микрорайона.

«В последнее время много стали вывозить. Раньше тоже вывозили, потом прекратили, а теперь снова возобновили», — сказал он.

Отметим, Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора предлагает присвоить Ботаническому саду имени Энвера Гареева статус особо охраняемой природной территории (ООПТ).

Ботанический сад создан 13 марта 1938 года по постановлению Совета народных комиссаров Киргизской ССР для изучения и обогащения местной флоры и является одним из крупнейших в Центральной Азии. Это ведущее научное учреждение в области интродукции и акклиматизации, экологической физиологии, селекции и генетики растений, один из главных центров по изучению и сохранению биологического разнообразия растений в Кыргызской Республике.

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