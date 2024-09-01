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Жаркое утро в Бишкеке и Боомское ущелье. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся по Бишкеку, побродим по Боомскому ущелье и побываем на джайлоо.

Сейчас такой жары, как в начале августа, уже нет. Но именно тогда сделал свои фотографии один из постоянных наших авторов Николай Манаковский. Кажется, солнце с них так и прожигает.

Побудем еще немного в Бишкеке и полюбуемся августовским закатом, каким его увидел Сергей Ханов.

Сергея Ханова
Фото Сергея Ханова. Закат в Бишкеке, 12 августа

Выбираемся из города и отправляемся на популярное среди туристов и кыргызстанцев озеро Коль-Тор. Там побывала Бактыгуль Омуралиева.

Бактыгуль Омуралиевой
Фото Бактыгуль Омуралиевой. Озеро Коль-Тор

Теперь отправимся в сторону Иссык-Куля — в Боомское ущелье. Там проезжала и сделала фотографии Александра Горьковая.

Также в Бооме побывал один из наших постоянных авторов — Бакыт Шукуралиев. Там он сделал фотографии слияния двух бурных горных рек.

Завершим сегодня наше путешествие на одном из горных джайлоо республики. Там в августе побывала Бурул Жапарова. Фотографиями из своей поездки она поделилась с читателями 24.kg.

Надеемся работы наших авторов вам понравились. Кстати, стать одним из них очень просто для любого желающего.

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Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/302760/
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