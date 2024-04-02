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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Пробки в Бишкеке. Водители жалуются на тех, кто оставляет машины вторым рядом

Бишкекчане присылают фото и видео с нарушителями Правил дорожного движения.

Машины, оставленные на полосе движения, мешают другим водителям.

«В районе пересечения улиц Горького и Фатьянова с утра стоят любители сладенького. А то, что вместо двух рядов все едут в одном, им все равно. Когда уже наведут порядок на дорогах? Только одни обещания», — написал очевидец.

«Перекрыл полностью полосу движения на улице Тыныстанова, перед улицей Горького. Когда уже порядок будет с «второрядниками»?» — спрашивает автовладелец.

На улице Московской автовладельцы паркуются вторым и даже третьим рядом. «Сотрудники ГУОБДД делают вид, что этого не замечают. Надо забирать на штрафстоянку. Такие фото можно делать в любое время, потому что всегда такой беспорядок», — написал читатель.

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