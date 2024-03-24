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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Нарушители игнорируют дорожные знаки

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Профсоюзной на остановке часто паркуются большегрузы.  

На улице Абдрахманова нарушители проигнорировали запрещающий знак.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Усенбаева также нарушают ПДД. 

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Турусбекова водитель оставил авто на тротуаре.  

На улице Чуйкова, 132в, авто припарковали на выезде под запрещающей табличкой. 

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Некоторые заезжают на остановки общественного транспорта.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/289433/
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