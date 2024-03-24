Чудаки парковки. Нарушители игнорируют дорожные знаки

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Профсоюзной на остановке часто паркуются большегрузы.

На улице Абдрахманова нарушители проигнорировали запрещающий знак.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Усенбаева также нарушают ПДД.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Турусбекова водитель оставил авто на тротуаре.

На улице Чуйкова, 132в, авто припарковали на выезде под запрещающей табличкой.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Некоторые заезжают на остановки общественного транспорта.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.