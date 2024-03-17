Чудаки парковки. После машин нарушителей на газонах ничего уже не растет

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

После такой парковки на этом месте расти уже ничего не будет.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Эти машины поставили на газоне на проспекте Чингиза Айтматова.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Некоторые продолжают оставлять авто на тротуарах.

В районе пересечения улиц Анунбаева и Кулназарова газон превратили в стоянку. Да еще и автомашины ездят прямо по тротуару.

Этот автомобиль оставили на проезжей части.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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