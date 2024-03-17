Чудаки парковки. После машин нарушителей на газонах ничего уже не растет

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
После такой парковки на этом месте расти уже ничего не будет.
Эти машины поставили на газоне на проспекте Чингиза Айтматова.
Некоторые продолжают оставлять авто на тротуарах.
В районе пересечения улиц Анунбаева и Кулназарова газон превратили в стоянку. Да еще и автомашины ездят прямо по тротуару.
Этот автомобиль оставили на проезжей части.
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