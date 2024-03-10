Чудаки парковки. Нарушители оставляют свои авто, совершенно не думая о других

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Жители Бишкека вновь жалуются на такси на остановках общественного транспорта.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Куренкеева оставили авто на тротуаре.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Фрунзе клиенты автомойки также заняли весь тротуар.

Некоторые паркуются вот так.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Эту машину поставили перед перекрестком. «Как хочешь, так и выезжай с Федорова на Куренкеева», — написал очевидец.

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