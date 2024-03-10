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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Нарушители оставляют свои авто, совершенно не думая о других

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Жители Бишкека вновь жалуются на такси на остановках общественного транспорта.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Куренкеева оставили авто на тротуаре.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Фрунзе клиенты автомойки также заняли весь тротуар.

Некоторые паркуются вот так.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Эту машину поставили перед перекрестком. «Как хочешь, так и выезжай с Федорова на Куренкеева», — написал очевидец.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/288404/
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