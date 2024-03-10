Февральские зимние узоры и ущелье Барскоон. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. И сегодня с их помощью мы начнем прощаться с зимой. В феврале-то она нам дала прикурить.

Сначала отправимся с нашим журналистом Анастасией Бенгард к Аламединскому каналу. Именно там и есть такой подвесной мост. Фотографию сделали прошлой зимой.

Фото Анастасии Бенгард. Мост над Аламединским каналом

Снежную зиму запечатлела и Асель Исаева. Свои завораживающие фотографии она сделала в селе Букара Панфиловского района.









«Деревья в снежной мишуре. Творения инея в Кемине», — написал о своих фотографиях Бакыт Шукуралиев.









Чтобы сгладить наше морозное путешествие и немного согреться, вернемся вместе с Надеждой Хабичевской в лето 2023 года. Именно тогда она побывала в ущелье Барскоон и сделала свои фотографии.





Завершим наше путешествие на юге республики. В Кадамджайском районе находится удивительное и живописное ущелье Кожокайыр, где и снял свое видео Таштемир уулу Алмаз.

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Надеемся, фотографии и видео наших авторов не оставили вас равнодушными и, может быть, заставили заглянуть в собственные архивы. Ведь автором нашей рубрики может стать любой желающий. Сделать это просто.

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