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Февральские зимние узоры и ущелье Барскоон. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. И сегодня с их помощью мы начнем прощаться с зимой. В феврале-то она нам дала прикурить.

Сначала отправимся с нашим журналистом Анастасией Бенгард к Аламединскому каналу. Именно там и есть такой подвесной мост. Фотографию сделали прошлой зимой.

Анастасии Бенгард
Фото Анастасии Бенгард. Мост над Аламединским каналом

Снежную зиму запечатлела и Асель Исаева. Свои завораживающие фотографии она сделала в селе Букара Панфиловского района.

«Деревья в снежной мишуре. Творения инея в Кемине», — написал о своих фотографиях Бакыт Шукуралиев.

Чтобы сгладить наше морозное путешествие и немного согреться, вернемся вместе с Надеждой Хабичевской в лето 2023 года. Именно тогда она побывала в ущелье Барскоон и сделала свои фотографии.

Завершим наше путешествие на юге республики. В Кадамджайском районе находится удивительное и живописное ущелье Кожокайыр, где и снял свое видео Таштемир уулу Алмаз.

Надеемся, фотографии и видео наших авторов не оставили вас равнодушными и, может быть, заставили заглянуть в собственные архивы. Ведь автором нашей рубрики может стать любой желающий. Сделать это просто.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/288203/
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