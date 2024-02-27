22:33
USD 89.43
EUR 96.86
RUB 0.95
Агент 024

На правила начихать. На улице Токтогула паркуют машины на велодорожке

На улице Токтогула паркуют машины на велодорожке. Фотографии 24.kg прислал читатель.

Он отметил, что машины паркуют на отрезке от улицы Логвиненко в западном направлении. «Здесь бизнес-центр, институт кардиологии, дальше различные кафе и организации. Парковок у них нет, и владельцы авто ставят свои машины вдоль обочин. К примеру, в восточном направлении нет подобных объектов и автомобилей в разы меньше», — сказал он.

Читатель добавил, что ранее мэрия отчитывалась о массовой эвакуации таких машин, но, похоже, перестала проводить такую работу.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/287721/
просмотров: 80
Версия для печати
Материалы по теме
Чудаки парковки. В Бишкеке нарушители на машинах заезжают на тротуар, что опасно
Чудаки парковки. Бишкекчане просят отгородить тротуары от машин
Чудаки парковки. На улице Байтика Баатыра стоянку организовали на велодорожке
Чудаки парковки. Возле школы в микрорайоне «Восток-5» машины ездят по тротуару
Чудаки парковки. А в жилмассиве «Ак-Ордо» на тротуаре оставили КамАЗ
Чудаки парковки. Водители оставляют авто на полосе движения, создавая заторы
Чудаки парковки. В Бишкеке авто ставят на тротуарах и зебрах, мешая пешеходам
Чудаки парковки. Бишкекчане жалуются на большегрузы на улице Профсоюзной
Чудаки парковки. Нарушители оставляют авто на тротуарах и остановках
Чудаки парковки. Из-за стоящих на дорогах машин образуются заторы
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Кыргызстанцы возмущены, что в&nbsp;соцсетях открыто рекламируют наркотики Кыргызстанцы возмущены, что в соцсетях открыто рекламируют наркотики
Февральский Бишкек и&nbsp;необычное облако. Фото читателей 24.kg Февральский Бишкек и необычное облако. Фото читателей 24.kg
Жители Чуйской области жалуются на&nbsp;постоянные отключения света Жители Чуйской области жалуются на постоянные отключения света
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
27 февраля, вторник
22:26
На правила начихать. На улице Токтогула паркуют машины на велодорожке На правила начихать. На улице Токтогула паркуют машины...
22:00
Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
21:39
Завершилось техническое рассмотрение заявок на обучение в вузах Венгрии
21:20
В 2023-м Минкультуры оштрафовало телекомпании и операторов на 252 тысячи сомов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 февраля: днем немного потеплеет