На правила начихать. На улице Токтогула паркуют машины на велодорожке

На улице Токтогула паркуют машины на велодорожке. Фотографии 24.kg прислал читатель.

Он отметил, что машины паркуют на отрезке от улицы Логвиненко в западном направлении. «Здесь бизнес-центр, институт кардиологии, дальше различные кафе и организации. Парковок у них нет, и владельцы авто ставят свои машины вдоль обочин. К примеру, в восточном направлении нет подобных объектов и автомобилей в разы меньше», — сказал он.

Читатель добавил, что ранее мэрия отчитывалась о массовой эвакуации таких машин, но, похоже, перестала проводить такую работу.

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