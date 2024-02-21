Чудаки парковки. Бишкекчане просят отгородить тротуары от машин

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Как минимум два нарушения налицо», — написал очевидец.

«Наглости нет предела. Таких нужно штрафами учить», — отметил автор фото.

Машины оставили на остановке на улице Баялинова.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На пересечении Токтоналиева и Жаманбаева авто припарковали на тротуаре.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Машинами постоянно закрывают выход на улицу Абдрахманова для жителей трех домов. Это центр города, Моссовет. Уже несколько раз автомобили врезались в ограждение детской площадки. Просим мэрию принять меры и перекрыть тротуар от транспорта», — отметил бишкекчанин.

На улице Горького также перекрывают тротуар.

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