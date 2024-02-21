22:58
USD 89.43
EUR 96.36
RUB 0.97
Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Бишкекчане просят отгородить тротуары от машин

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Как минимум два нарушения налицо», — написал очевидец.

«Наглости нет предела. Таких нужно штрафами учить», — отметил автор фото.

Машины оставили на остановке на улице Баялинова.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На пересечении Токтоналиева и Жаманбаева авто припарковали на тротуаре.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Машинами постоянно закрывают выход на улицу Абдрахманова для жителей трех домов. Это центр города, Моссовет. Уже несколько раз автомобили врезались в ограждение детской площадки. Просим мэрию принять меры и перекрыть тротуар от транспорта», — отметил бишкекчанин.

На улице Горького также перекрывают тротуар.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/287323/
просмотров: 218
Версия для печати
Материалы по теме
Чудаки парковки. На улице Байтика Баатыра стоянку организовали на велодорожке
Чудаки парковки. Возле школы в микрорайоне «Восток-5» машины ездят по тротуару
Чудаки парковки. А в жилмассиве «Ак-Ордо» на тротуаре оставили КамАЗ
Мэрия Бишкека купила десять эвакуаторов
Чудаки парковки. Водители оставляют авто на полосе движения, создавая заторы
Чудаки парковки. В Бишкеке авто ставят на тротуарах и зебрах, мешая пешеходам
Чудаки парковки. Бишкекчане жалуются на большегрузы на улице Профсоюзной
Чудаки парковки. Водители ставят машины на тротуарах, мешая пешеходам
Чудаки парковки. Нарушители оставляют авто на тротуарах и остановках
Чудаки парковки. Из-за стоящих на дорогах машин образуются заторы
Популярные новости
В&nbsp;парке &laquo;Ынтымак-2&raquo; парни ломают аттракционы на&nbsp;детской площадке В парке «Ынтымак-2» парни ломают аттракционы на детской площадке
Бишкекчане жалуются на&nbsp;еле теплые батареи и&nbsp;отсутствие горячей воды Бишкекчане жалуются на еле теплые батареи и отсутствие горячей воды
Летний Иссык-Куль и&nbsp;расщелина Донуз. Фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Летний Иссык-Куль и расщелина Донуз. Фото и видео читателей 24.kg
Бишкекчане мерзнут, энергетики говорят о&nbsp;работе ТЭЦ в&nbsp;штатном режиме Бишкекчане мерзнут, энергетики говорят о работе ТЭЦ в штатном режиме
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
21 февраля, среда
22:41
Минцифры Кыргызстана полностью переходит на электронный формат Минцифры Кыргызстана полностью переходит на электронный...
22:18
Активиста задержали на митинге. Суд постановил выплатить ему 40 тысяч сомов
22:00
Чудаки парковки. Бишкекчане просят отгородить тротуары от машин
21:45
В Казани открылось Генеральное консульство Кыргызстана
21:23
Солнечное затмение на Марсе запечатлел аппарат NASA