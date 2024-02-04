Январское Кашка-Суу и местность Боз-Бармак. Фотографии читателей 24.kg

Почти всю неделю в Бишкеке шел снег и было морозно. Но это не повод оставаться в городе. В горах сейчас просто замечательно, да и таких видов весной или летом точно нет. Ну и просто подышать чистым воздухом не помешает. Как и сделать несколько красивых фотографий на память.

Вот мы это проверим, отправившись в ближайшие от Бишкека предгорья — Кара-Суу. Там в конце января побывал Айбек Султанов, где и сделал несколько фотографий.













«Кладбище наших предков 2500-летней давности. Местность Боз-Бармак, недалеко от города Балыкчи. Проезжая мимо, остановитесь и отдайте дань памяти своим предкам», — рассказал о своих фотографиях Бакыт Шукуралиев.















«Сары-Ой. Алайская долина. Живописное место с неописуемой природой, величественными горами и ледниками», — рассказал о своем видео Алмаз Таштемир уулу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Трансфер! Джип-туры по югу Кыргызстана. (@jeep_travel_osh)

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