Чудаки парковки. В Бишкеке водители игнорируют знак «Работает эвакуатор»

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Некоторые водители оставляют машины на разметке пешеходного перехода или возле нее, забывая о безопасности людей.
По-прежнему автолюбители занимают тротуары.
Так, на улице Лумумбы возле многочисленных СТО сложно пройти.
Часто занимают тротуар и на улице Руставели.
На улице Дуйшеева, перед Токомбаева, поставили дорожный знак «Работает эвакуатор», который многие водители игнорируют.
Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.