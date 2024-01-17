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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. В Бишкеке водители игнорируют знак «Работает эвакуатор»

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Некоторые водители оставляют машины на разметке пешеходного перехода или возле нее, забывая о безопасности людей.

По-прежнему автолюбители занимают тротуары.

Так, на улице Лумумбы возле многочисленных СТО сложно пройти.

Часто занимают тротуар и на улице Руставели.

На улице Дуйшеева, перед Токомбаева, поставили дорожный знак «Работает эвакуатор», который многие водители игнорируют.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/284362/
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