В Чолпон-Ате не ремонтируют тротуары. Сейчас по ним сложно пройти

В Чолпон-Ате не ремонтируют тротуары. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, аллеи в городе находятся в плачевном состоянии.

«Недавно читал, что чиновники хотят построить то ли беговые, то ли велодорожки. Лучше бы начали с тротуаров», — написал горожанин.

Напомним, чиновники обещали построить в городе зону променада и велодорожку, а также реконструировать три парка.

Отметим, о плохом состоянии тротуаров в Чолпон-Ате читатели сообщали еще в 2020 году.

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