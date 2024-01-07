Раннее утро в Бишкеке и закат в городе Ош. Фото читателей 24.kg

Сегодня первый выпуск нашей рубрики в новом, 2024 году. Надеемся, вам удалось хорошо отдохнуть на каникулах, выбраться из города и подышать свежим воздухом. Ну а мы немного прогуляемся по Кыргызстану вместе с нашими авторами.
Вернемся в конец ноября уже прошлого года. Рано утром один из наших постоянных авторов Николай Манаковский прогулялся по столичному парку «Ынтымак».
Теперь перебираемся в Нарынскую область на еще одно известное озеро — Сон-Куль. Там побывала одна из наших постоянных авторов Анара Джорабаева.
И еще одно озеро посетим — Сары-Челек. Оно расположено в Джалал-Абадской области. Там побывал Таштемир уулу Алмаз (@jeep_travel_osh).
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Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.