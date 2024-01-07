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Агент 024

Раннее утро в Бишкеке и закат в городе Ош. Фото читателей 24.kg

Сегодня первый выпуск нашей рубрики в новом, 2024 году. Надеемся, вам удалось хорошо отдохнуть на каникулах, выбраться из города и подышать свежим воздухом. Ну а мы немного прогуляемся по Кыргызстану вместе с нашими авторами.

Вернемся в конец ноября уже прошлого года. Рано утром один из наших постоянных авторов Николай Манаковский прогулялся по столичному парку «Ынтымак».

Отправляемся в лето и на Иссык-Куль. Фотографии в селе Ананьево сделал Матвей Рыскаль.

Теперь перебираемся в Нарынскую область на еще одно известное озеро — Сон-Куль. Там побывала одна из наших постоянных авторов Анара Джорабаева.

Анары Джорабаевой
Фото Анары Джорабаевой. Озеро Сон-Куль

И еще одно озеро посетим — Сары-Челек. Оно расположено в Джалал-Абадской области. Там побывал Таштемир уулу Алмаз (@jeep_travel_osh).

Завершаем наше путешествие фотографией заката в Оше. Ее сделал еще один постоянный наш автор Мамасалы Ташматов.

Надеемся, работы наших авторов вам понравились. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Тем более сделать это просто.

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Мгновения жизни. Топ-12 фотографий читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/283131/
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