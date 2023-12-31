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Агент 024

Мгновения жизни. Топ-12 фотографий читателей 24.kg

В уходящем, 2023, году редакция получила от читателей сотни фотографий и десятки видео из различных уголков Кыргызстана. Многие стали постоянными авторами рубрики «Мгновения жизни». И за несколько часов до наступления Нового года мы вспомним, какие красоты страны с помощью читателей мы увидели.

Да, и мы не определяли лучшие фотографии. Это 12 снимков, которые лично нам понравились. И мы постарались охватить как можно больше регионов республики.

Редакция 24.kg поздравляет всех кыргызстанцев с наступающим Новым годом!

Иссык-Куль, Юлия Маликовна

Сары-Челек, Евгений Юн

Тургень-Аксу, Бакытбек Мейманбеков

Дорога в Талас, Жылдыз Жумагулова

Озеро Коль-Тор, Евгений Липкин

Каджи-Сай, Бигаим Толонгутова

Джети-Огуз, Мамасалы Ташматов

Южный берег Иссык-Куля, Василий Павлов

Ананьево, Иссык-Куль, Матвей Рыскаль

Ат-Баши, Бурулбубу Жапарова

Парк «Ынтымак», Бишкек, Николай Манаковский

Небесный НЛО, Балыкчи, Максут уулу Жаныбек
Ссылка: https://24.kg/agent_024/282982/
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