Мгновения жизни. Топ-12 фотографий читателей 24.kg

В уходящем, 2023, году редакция получила от читателей сотни фотографий и десятки видео из различных уголков Кыргызстана. Многие стали постоянными авторами рубрики «Мгновения жизни». И за несколько часов до наступления Нового года мы вспомним, какие красоты страны с помощью читателей мы увидели.
Да, и мы не определяли лучшие фотографии. Это 12 снимков, которые лично нам понравились. И мы постарались охватить как можно больше регионов республики.
Редакция 24.kg поздравляет всех кыргызстанцев с наступающим Новым годом!
Иссык-Куль, Юлия Маликовна
Сары-Челек, Евгений Юн
Тургень-Аксу, Бакытбек Мейманбеков
Дорога в Талас, Жылдыз Жумагулова
Озеро Коль-Тор, Евгений Липкин
Каджи-Сай, Бигаим Толонгутова
Джети-Огуз, Мамасалы Ташматов
Южный берег Иссык-Куля, Василий Павлов
Ананьево, Иссык-Куль, Матвей Рыскаль
Ат-Баши, Бурулбубу Жапарова
Парк «Ынтымак», Бишкек, Николай Манаковский
Небесный НЛО, Балыкчи, Максут уулу Жаныбек